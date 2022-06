Viisi vinkkiä kesän viihdyttävimpiin podcasteihin: Mukana julkkisjuoruja, unelmaelämää Los Angelesissa ja true crimea

Kuulokkeet korviin ja rannalle! Hyvä podcast viimeistelee täydellisen kesäpäivän. Kun kuulokkeista soi puheensorinaa, askel kulkee paremmin juoksulenkillä eikä kahvilan terassilla tunnu yksinäiseltä. Nappaa tästä talteen podcastit, joiden kanssa ei taatusti tule tylsää.

Viimeisimmässä Tuplakääk-podcastin jaksossa puhutaan muun muassa prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista, näyttelijä Julia Foxista sekä elokuvaohjaaja Renny Harlinista. Kuva: Tuplakääk

Tuplakääk

Tuplakääk-podcastissa juoruillaan julkkiksista. Graafinen suunnittelija Enni Koistinen ja stylisti-suunnittelija Kirsikka Simberg jakavat tarinoitaan Hollywood-kuuluisuuksista. Iloiset keskustelijat hyppivät aiheiden välillä, ja heidän puheessaan vilisevät tutut nimet Brad Pittistä Leonardo DiCaprioon ja Ed Sheeranista kuningatar Elisabetiin.

Viimeaikaisissa jaksoissa on käsitelty esimerkiksi näyttelijä Johnny Deppin ja hänen entisen vaimonsa näyttelijä Amber Heardin välistä oikeudenkäyntiä. Puhuttavaa on riittänyt myös Kim Kardashianin ja koomikko Pete Davidsonin suhteesta.

Koistinen ja Simberg puhuvat etupäässä ulkomaisista tähdistä. He kertovat Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) vuonna 2020, ettei suomalaisiin julkkiksiin liity samanlaista "suuren maailman mystiikkaa".

Koistinen ja Simberg eivät ole vain omien tarinoidensa varassa, vaan podcastin ympärille on syntynyt juoruja jakava yhteisö. Tuplakääk-podcastilla on Instagramissa yli 25 400 seuraajaa, joista useat lähettävät Koistiselle ja Simbergille kuulijatarinoita. Näitä viestejä luetaan podcastissa muiden kuulijoiden iloksi.

Kevyt ja hyväntuulinen spekulointi viihdyttää, mutta siitä voi olla myös hyötyä. Podcastin avulla pysyy kartalla siitä, mitkä ovat tämän hetken puheenaiheita. Podcast tarjoaa myös keskusteltavaa illanistujaisiin.

Tuplakääk ilmestyy tiistaisin Podme-palvelussa.

Kasperin ja Mikon podcastissa on vaihtuvia osioita kuten "Kasperin kirjanurkka", "Bisnes-Kassu pitchaa" ja "Anteeksi kuinka?". Kuva: Kasper ja Mikko – Suomen suosituin podcast

Kasper & Mikko – Suomen suosituin podcast

Vaikka Kasperin ja Mikon podcast ei nimestään huolimatta ole Suomen suosituin, on se todennäköisesti yksi viihdyttävimmistä. Graafinen suunnittelija Kasper Strömman ja tuottaja-muusikko Mikko Pykäri äänittävät podcastia viikoittain vaihtuvassa paikassa ja keskustelevat ajankohtaisista aiheista, kuten drooneista, sähköautoilusta ja nordic noir -sarjoista. Jakson päätteeksi Pykäri ja Strömman korkkaavat viikon juoman.

Strömman ja Pykäri kertovat itse, että podcast on "kuin standupia, mutta ei niin hauskaa". Kaksikon keskustelulle saa nauraa ääneen – oli kyse sitten Turun Aurajoessa talvehtivasta joutsenesta tai röyhtäilevistä rotista.

Viimeisimmät jaksot on äänitetty Turussa, jossa Strömman ja Pykäri ovat esimerkiksi vierailleet Kupittaan K-Citymarketissa, puhuneet avaruudesta ja selvittäneet katugallupin avulla, onko Turussa liikaa siltoja.

Suomen suosituin podcast ilmestyy keskiviikkoisin Podme-palvelussa.

Emma Chamberlain puhuu viimeisimmässä podcast-jaksossaan miellyttävän tilan luomisesta. Hän kannustaa kuulijoitaan siivoamaan ja hankkiutumaan eroon ylimääräisestä tavarasta. Kuva: Anything Goes with Emma Chamberlain / Ramble

Anything Goes with Emma Chamberlain

21-vuotias Emma Chamberlain on yksi Z-sukupolven suurimmista tyyli-ikoneista. Podcastissaan Anything Goes with Emma Chamberlain hän puhuu muun muassa muodista ja aikuistumisesta.

Chamberlain nousi julkisuuteen Youtube-videoidensa ansiosta. Vuonna 2018 hän keskeytti lukion ja muutti San Franciscosta Los Angelesiin edistämään Youtube-uraansa. Nyt hänellä on Instagramissa yli 15,7 miljoonaa seuraajaa. Vaikka Chamberlain ei ole enää aktiivinen Youtubessa, julkaisee hän podcast-jaksoja säännöllisesti.

Chamberlain näyttää elävän monen haaveilemaa unelmaelämää: hän haastattelee Billie Eilishiä Met-gaalassa, tekee yhteistyötä Louis Vuittonin kanssa ja omistaa oman kahvifirman. Podcastissaan Chamberlain on kuitenkin kuin kuka tahansa meistä. Hän kertoo kuulijoille avoimesti epävarmuuksistaan ja ahdistuksestaan. Kaikki ei ole pelkkää glamouria, mikä tekee tarinoista samastuttavia myös suomalaiselle nuorelle.

Jaksojen aiheet vaihtelevat kevyen ja raskaamman välillä. Yhdessä uusimmista jaksoista Chamberlain kertoo, millaisia vaatteita hän on pitänyt viime aikoina ja miten yhdistellyt niitä. Toisaalta Chamberlain on puhunut viime aikoina myös itsensä hyväksymisestä ja ylisuorittamisesta.

Anything Goes with Emma Chamberlain ilmestyy torstaisin ilmaisissa podcast-palveluissa

Jäljillä-podcastissa käsitellään epäselviä kuolemantapauksia. Kuva: Jäljillä

Jäljillä

Jäljillä-podcastissa Tilda Laaksonen kertoo true crime -tapauksista ympäri maailmaa. Jaksoissa käsitellään selvittämättömiä henkirikoksia, katoamisia ja sarjamurhia.

Laaksonen käsittelee jokaisessa jaksossa yhtä rikosaihetta. Monimutkaisistakin kokonaisuuksista on helppo saada kiinni, sillä Laaksonen kuvaa tapahtumia loogisesti edeten. Hän nostaa esiin eri vaihtoehtoja, miten tapahtumat ovat saattaneet edetä sekä mitkä olisivat mahdollisia loppuratkaisuja. Tällä tavalla kuulija voi myös itse arvailla, mitä todellisuudessa on tapahtunut.

Viimeisimpiin julkaisuihin kuuluu muun muassa jakso, jossa käsitellään Tina Watsonia. Watson kuoli häämatkallaan, jonne hän lähti aviomiehensä kanssa. Jaksossa Laaksonen spekuloi, kuoliko Watson onnettomuudessa vai aviomiehensä murhaamana.

Laaksonen kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että häntä kiinnostaa rikoksissa erityisesti johtolankojen metsästäminen. Laaksonen kertoo pohtivansa myös paljon true crimeen liittyviä eettisiä ongelmia.

Rauhallisella äänellä kerrottu podcast sopii hyvin ennen nukkumaanmenoa kuunneltavaksi – jos aiheet eivät pelota liikaa – tai esimerkiksi bussimatkalle. Laaksonen keskustelee true crime -aiheista Facebookissa suljetussa keskusteluryhmässä (siirryt toiseen palveluun), jossa on yli 11 800 jäsentä. Hän on kirjoittanut myös true crime -aiheisen kirjan Jäljillä, joka julkaistiin vuonna 2021.

Jäljillä on kuunneltavissa ilmaisissa podcast-palveluissa. Podcast palaa kesätauolta 12.8., jolloin se siirtyy Podme-palveluun.

Verho ja Salminen kertovat podcastin Instagram-tarinassa, että uudella kaudella on luvassa keskusteluja muun muassa vitutuksesta ja laiskuudesta. Kuva: POKS

Poks

Poks-podcastissa Youtubesta tunnetuiksi tulleet Veronica Verho ja Sita Salminen nauravat, kertovat kuulumisiaan ja keskustelevat vaihtuvista aiheista. Viimeaikaisissa jaksoissa on käsitelty muun muassa festareita ja annettu aktiviteettivinkkejä tulevalle kesälle.

Podcastin aiheet ovat etupäässä kevyitä ja hyväntuulisia. Keskustelun kuunteleminen luo tunteen kuin viettäisi aikaa hyvien ystävien kanssa. Verho ja Salminen kilistelevät Kasperin ja Mikon podcastin tapaan viikoittain vaihtuvalla juomalla, ja heidän naurunsa tarttuu kuulijaan.

Poks-podcastissa jaettuihin tarinoihin voi todennäköisesti moni nuori aikuinen samastua. 26-vuotias Verho ja 29-vuotias Salminen muistelevat keskusteluissa teinivuosiaan ja jakavat parisuhdetarinoitaan.

Podcastin ympärille on muodostunut myös yhteisö, joka pääsee osallistumaan jaksojen tekemiseen. Poksilla on Instagramissa yli 44 200 seuraajaa. Viimeisimmässä jaksossa Verho ja Salminen lukevat kuulijoiden heille lähettämiä työmokia. Aiemmin podcastissa on jaettu myös kuulijoiden Tinder-tarinoita.

Poks ilmestyy perjantaisin Podme-palvelussa.

Mikä on sinun suosikkipodcastisi? Voit keskustella aiheesta 22. kesäkuuta kello 23:een asti.