Saamelaiskäräjät päättää torstaina, jatkuuko saamelaisten sovintoprosessi – Tuomas Aslak Juuso: "Avoimuus on erittäin tärkeää"

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että myös täysistunto pääsee kuulemaan suoraan komissaareilta, miten komission työ on alkanut. Komissaari Hannele Pokka sanoo, että täysistunto päättää prosessin luottamuksesta.

Saamelaiskäräjien torstaina 23.6. pidettävässä täysistunnossa kuullaan valtion ja saamelaisten välisen totuus- ja sovintokomission komissaareja, sihteeristöä ja psykososiaalisen tuen yksikön johtajaa.

Totuus- ja sovintokomission alkutaipaleelle on mahtunut paljon turbulenssia, kun kaksi komissaaria ja sihteeristön puheenjohtaja ovat eronneet.

Saamelaiskäräjien hallitus ehdottaa, että täysistunto valitsee uudet komissaarit irtisanoutuneiden henkilöiden tilalle ja päättää tarvittaessa muista toimista prosessin jatkon osalta.

Totuus- ja sovintokomission puheenjohtaja, komissaari Hannele Pokka on tyytyväinen siihen, että saamelaiskäräjät on päättänyt kutsua heidät kokoukseen.

– On oikein hyvä, että saamelaisilla on yleiskokous, jossa he ratkaisevat komission tulevaisuuden – jatkammeko me vai lopetetaanko työ. Positiivista ja mukavaa, että he haluavat myös henkilökohtaisesti kuulla meitä komissaareja, sanoo Pokka.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessaan kutsua täysistuntoon kuultavaksi kaikki viisi totuus- ja sovintokomissioon aluksi nimettyä jäsentä. Myös sihteeristön suunnittelijat ja pääsihteeri, joka on jättänyt työnsä, on kutsuttu paikan päälle täysistuntoon.

"Avoimuus on erittäin tärkeää"

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso sanoo, että täysistunnossa kaikilla on mahdollisuus tuoda esiin oma näkemyksensä asioiden kulusta. Myös saamelaiskäräjien edustajille avautuu mahdollisuus dialogiin.

– Saamelaiskäräjien hallitus on kuullut edustajia ja sihteeristöä. Sama pohjatieto on taattava edustajille, jotta heillä on paras mahdollinen tieto tilanteesta päätöksiä tehdessä, sanoo Juuso.

Juuson mukaan avoimuus on asiassa erittäin tärkeää. Saamelaiskäräjien täysistunto on avoin ja seurattavissa.

– Avoimuutta lisää se, että kansa saa kuulla asiat samalla tavalla kuin edustajat.

Täysistunto päättää, löytyykö prosessille luottamusta

Totuus- ja sovintoprosessin tulevaisuus selviää täysistunnossa. Komissaari Hannele Pokka sanoo, että tärkeintä tulevaisuuden kannalta on se, uskovatko ihmiset prosessiin.

– Epäluottamus ja epäusko tulevat niistä monien vuosikymmenten kokemuksista, kun saamelaiset eivät ole saaneet eteenpäin niitä asioita, joita he ovat ajaneet. Valtio on vitkutellut tai kerta kaikkiaan jättänyt tekemättä tai tehnyt asiat ihan eri tavalla. Sillä tavalla, että se on loukannut Saamen oikeuksia. Valitettavasti tätä tapahtuu edelleenkin.

Pokka suhtautuu komission kohtaamiin haasteisiin rauhallisin mielin.