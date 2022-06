Polttoaineen hinta näkyy jo mökkikaupassa, kerrotaan Suomen suurimmasta mökkikunnasta Kuopiosta: "Maksimissaan tunnin ajomatka"

Tyypillinen suomalainen kesämökki on 1970-luvulla valmistunut 40–50 neliön lauta- tai hirsimökki, johon tulee sähköt, mutta ei välttämättä vesi. Todennäköisimmin mökin vieressä on järvi.

Kesäasunto rannalla ja kaikilla mukavuuksilla

– Halutuin on mökki on rannalla, siellä on sähköt ja mukavuudet ja sitä pystyy helposti käyttämään ympäri vuoden. Hintaluokka on siinä 150 000–200 000 euron välillä.