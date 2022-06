Juhannussaunassa kannattaa varoa kiuasta ja rannassa voi uimisen sijaan vain kastautua – palopäällikkö: "Ei jätetä aivoja narikkaan"

Sauna on toiseksi yleisin syy suomalaisten palovammoihin. Yleisin syy on keittiö, missä suomalaiset polttavat itsensä joko ruoanlaiton lomassa tai kuumien juomien kanssa.

– Sauna on tarkoitettu saunomiseen. Kiukaallekaan ei kannata heittää muuta kuin vettä. Erilaisia virityksiä on ollut, lihaa savustetaan ja kaiken maailman juttuja. Täytyy muistaa, että kiuas on kuuma. Jos sille laittaa jotain muuta kuin vettä, se voi syttyä palamaan.