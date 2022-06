Kalan kallistuminen on nostanut myös sushiravintoloiden hintoja – pienikin muutos hinnoissa on yrittäjälle tuntuva

Kuluttajahintojen hurja nousu on vaikuttanut erityisesti tuoreen kalan hintoihin. Tilastokeskuksen toukokuussa julkaistun kuluttajahintaindeksin mukaan tuoreen kalan hinta on vuodessa noussut lähes 50 prosenttia.

Yle uutisoi aiemmin, että esimerkiksi lohen hinta on maailmanmarkkinoilla kohonnut ennätyskorkealle, koska kysyntä on tarjontaa suurempaa. Tuore kala ja etenkin lohi on japanilaisen sushin pääraaka-aineita. Hintojen nousu on luonut painetta sushiravintoloille nostaa hintojaan.