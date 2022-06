"Vetäytyminen ei ole eettisesti ainoa oikea ratkaisu" – Yle selvitti suomalaisyritysten tilannetta Venäjällä, nämä asiat paljastuivat

Suurin osa suomalaisista yrityksistä, kaksi kolmannesta, kertoo vetäytyvänsä tai jo lähteneensä Venäjältä. Enemmistöllä lähtö on kuitenkin kesken.

Tässä jutussa kerrotaan, millaisia hidasteita suomalaisyrityksillä on lähteä Venäjältä. Siellä yhä toimivat yritykset kertovat, miksi ne jatkavat toimintaansa.

Suomessa kova paine yrityksiä kohtaan

Julkinen paine lähteä Venäjältä on ollut Suomessa monia muita maita kovempi.

Ukrainan lailla Suomi on Venäjän naapuri ja meillä on kokemusta hyökkäyksestä samalta suunnalta.

– Se tehtiin arvojemme mukaisesti. Emme voi millään mittareilla hyväksyä mitä Ukrainassa tapahtuu, miten Venäjä on toiminut. Meidän henkilöstömme ja meidän asiakkaamme eivät pitäneet siitä lainkaan, Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum sanoo Ylelle.

Kovasta julkisesta paineesta huolimatta yritysten on pitänyt arvioida vetäytymistä omaehtoisesti.

– Tietenkin se ensisijaisesti aiheuttaa 14 prosentin loven myyntiin ja se on korvattava jollain muulla, Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum sanoo.

Venäjältä poistuneet yritykset tekivät myös nopeasti sen arvion, että luottamus Venäjään on mennyt täysin. Sinne ei ole aikeita palata.

Mutta millaista sitten on myydä yritys pakotteiden kohteena olevalla Venäjällä?

Pauligin kahvia vanhoista varastoista saa vielä Moskovassa, vaikka suomalaisyritys on jo lähtenyt maasta.

Yritykset eivät vetäydy samalta viivalta Venäjältä

Erilaiset yritykset eivät poistu Venäjältä samalta lähtöviivalta. Toisille lähtö on työläämpää, riskialttiimpaa ja taloudellisesti vaikeampaa.

Tilanne on erityisen haastava esimerkiksi yrityksille, joilla on Venäjällä suurta liiketoimintaa, tuotantoa ja omistusta, kuten Fortumilla ja Nokian Renkailla, mutta myös pienemmille yrityksille, joiden liikevaihdosta on tullut suuri osa Venäjältä, kuten lastenvaatteita myyvälle Reimalle.