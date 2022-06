Työväentalot kartoitetaan koko Suomesta – taloista tehdään ehdotuksia Unescon maailmaperintölistalle

– Tiedot ovat tällä hetkellä hyvin hajallaan ja hankalasti saatavilla. Osa tiedoista on peräisi 1980-luvulta, kertoo projektitutkija Marja Lähteenmäki Työväenmuseo Werstaalta.

Työväentaloja rakennettiin pääosin 1900-luvulla Suomeen yli tuhat ja noin 300 taloa on edelleen olemassa. Talot olivat tärkeitä kokoontumisen ja kansalaisvaikuttamisen paikkoja. Niillä on ollut keskeinen rooli historiallisissa käännekohdissa kuten sisällissodassa vuonna 1918.

Työväentalot hyvässä kunnossa

Vain muutamia työväentaloja on Suomessa suojeltu rakennusperintölain perusteella. Tälläisiä ovat esimerkiksi vuonna 1925 valmistunut Jyväskylän työväentalo, joka on arkkitehti Alvar Aallon ensimmäinen julkisen rakennuksen suunnittelutyö. Kannuksen vuonna 1909 rakennettu työväentalo toimii puolestaan nykyisin Oskari Tokoi -seuran ylläpitämänä museona.

Vaikka suojelutilanne on heikohko, niin silti jäljellä olevat talot ovat säilyneet pääosin hyväkuntoisina.

Tässä vaiheessa projektia on nyt valittu 12 työväentaloa, joihin käydään tutustumassa paikan päällä. Pirkanmaalta mukana on Punkalaitumen Mäenpään työväentalo ja sen elokuvatoiminta. Mäenpään työväentalolla alettiin näyttää elokuvia 1940-luvulla ja vilkkaimmillaan esityksiä oli kolmesti päivässä. Toiminta hiljeni 1970-luvulla, mutta nyt perinteinen elokuvaprojektori on kunnostettu ja näytöksiä järjestetään talolla edelleen.