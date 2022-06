Liettuan ulkoministeri STT:lle: Jos Suomea ja Ruotsia ei hyväksytä Natoon nopeasti, tarjoamme voiton Venäjälle

– Kyse on Naton uskottavuudesta. Jos hakemuksia ei hyväksyttäisi tai neuvottelut kestäisivät todella pitkään, se olisi voitto Venäjälle. Uskon, että on kaikkien Nato-maiden intresseissä, että asia etenee nopeasti.

– Siksi suhteita demokraattisiin valtioihin on rakennettava ympäri maailmaa, hän kertoo.

Samalla maa on pyrkinyt aktiivisesti varoittamaan itäisten lähinaapureidensa Venäjän ja Valko-Venäjän riskeistä.

– Tämä on mielestämme realistinen ja tarkkanäköinen tapa arvioida nykymaailman uhkia.

Asia on myös kirjattu osaksi hallituksen tavoitteita. Niiden mukaan Liettua ajaa arvopohjaista ulkopolitiikkaa ja pyrkii edistämään vapautta ja demokratiaa.

Tähän liittyen Liettua on esimerksiksi viime vuosina tiivistänyt suhteitaan Taiwaniin sekä ottanut vahvan roolin Valko-Venäjän opposition tukemisessa. Liettua on ajanut muiden Baltian maiden kanssa jo pitkään tiukempaa Venäjä-politiikkaa. Liettua on myös pyrkinyt eroon venäläisestä energiasta.