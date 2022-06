Italian tilanteesta on analyytikon mukaan syytä olla huolissaan – edessä voi pahimmassa tapauksessa olla uusi eurokriisi

Tätä kysymystä pohtivat nyt niin sijoittajat kuin päättäjätkin. Syy on siinä, että vuosia jatkunut löysän rahapolitiikan ja nollokorkojen aika on päättymässä. Korot ja sen myötä lainanhoitokulut ovat nousussa, mikä iskee erityisesti raskaimmin velkaantuneisiin maihin – etenkin EU:n kolmanneksi suurimpaan talouteen Italiaan.

Pankkikonserni Nordean pääanalyytikon Jan von Gerichin mielestä Italian tilanteesta on syytä olla huolissaan.

– Maltillinen korkojen nousu, jota aiemmin ennakoitiin, olisi ollut kestettävissä. Kun mietitään Italian tilannetta ja sitä kuinka nopeasti korot ovat nyt nousemassa, niin se on aito riski, että Italialle tulee suuria haasteita.

Italian kymmenen vuoden valtionlainan korko on ollut nousussa kevään ja alkukesän ajan. Valtionlainan koronnousu kertoo siitä, että markkinoilla on huolta Italian kyvystä selviytyä velkojensa maksamisesta. Viime viikolla korko ylitti neljän prosenttia, mikä on vain muutaman prosenttiyksikön päässä kriittisenä pidettyä kuuden prosentin rajaa.