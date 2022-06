Suomessa todennäköisin hukkuja ei ole juhannusta viettävä nuori, vaan iäkäs mies

Onnettomuustutkintakeskus Otkesin tuoreesta tutkimusselostuksesta käy ilmi, että Suomessa tyypillisen hukkuja on vedessä pulikoimassa oleva iäkäs mies, jolla on sydänsairaus.

– Hukkumiset ovat Suomessa merkittävä ongelma. Kun katsoimme tilastoja taaksepäin, kävi ilmi, että Suomessa on viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana hukkunut 12 000 ihmistä, kertoo Otkesin johtava tutkija Kai Valonen .

Tutkimuksessa on myös käynyt ilmi, että terveydelliset syyt ovat lisääntyneet hukkumiskuolemissa.

Sydänsairauksien lisäksi neurologisilla sairauksilla sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksilla on osansa hukkumistapauksissa. Viime vuonna tällaisia toimintakykyä rajoittavia sairauksia oli lähes kahdella kolmasosalla hukkuneista.

– Alkoholia on aika monessa tapauksessa mukana. Yli neljässäkymmenessä tapauksessa alkoholia on käytetty. Terveellinen elämäntapa auttaa myös vesiturvallisuudessa, Valonen kertoo.

Yli 80 prosenttia hukkuneista on miehiä

Yleisin hukkuja on vuoden 2021 tilastojen perusteella vapaa-ajallaan uimassa oleva iäkäs mies, jolla on jokin piilevä tai piileviä sairauksia. Useimmiten tämä sairaus on juuri sydänsairaus.