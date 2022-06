Pohjois-Lapin ainoa poikittaisreitti rikkoo pahimmillaan auton – Inarin ja Kittilän kunnat aikovat hankkia yhdessä rahat Pokan tien korjaukseen

Inarin kirkonkylän ja Kittilän välinen Pokan tie eli tie numero 955 on pienuudestaan ja huonosta kunnosta huolimatta vilkas tie, jota käyttävät niin paikalliset, työmatkalaiset kuin matkailijatkin.

Niin sanottu Pokan tie, joka kulkee Inarin kirkonkylästä Kittilään, on pohjoisimmassa Suomessa ainoa poikittaisreitti Itä-Lapista länteen. Tie yhdistää saamelaisalueen kunnat.

Tie on möykkyinen ja kivinen. Matkustajilla on sattunut tiellä onnettomuuksia. Heiltä on puhjennut kumeja ja rikkoutunut autoja.