Kansanedustaja Wille Rydmanin kujanjuoksu – näin tapahtumat etenivät kuudessa päivässä

Keskiviikko 15. kesäkuuta

Sunnuntai 19. kesäkuuta

Helsingin Sanomat julkaisee jutun (siirryt toiseen palveluun) otsikolla "Kokoomuksen salaisuus". Jutussa on haastateltu naisia, jotka kertovat Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Osa heistä on ollut tapahtumien aikaan alaikäisiä. Jutun mukaan Rydman on tarjonnut alaikäisille alkoholia ja kosketellut heitä. Lähdeaineistona on käytetty myös poliisilta saatua materiaalia.