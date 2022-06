Polina Kuznetsova katsoi Ukrainaan lentäviä pommikoneita ja tajusi, ettei voi jäädä Valko-Venäjälle – rauha löytyi residenssistä Suomen itärajalta

Polina Kuznetsova seisoo Tohmajärvellä Värtsilän vanhan kunnantalon käytävällä ja tuijottaa eteensä. Mielikuvissaan hän on kotitalonsa parvekkeella Valko-Venäjällä ja katsoo taivaalla lentäviä pommikoneita.

Kuznetsovan kotikaupunki on lähellä Ukrainan rajaa, joten sodan syttymisen pystyi näkemään omin silmin: koneiden ja pommitusten jyly oli ensimmäisten päivien aikana jatkuvaa.

Diktatuurin vastustajat ovat Valko-Venäjällä ahtaalla

Elämä Valko-Venäjällä oli ollut vaikeaa jo pitkään. Polina Kuznetsova on avoimesti vastustanut presidentti Aljaksandr Lukašenkan hallintoa.

Kuznetsova kertoo, että useita hänen ystäviään on vangittu, pahoinpidelty ja kidutettu.

– Kun he pääsivät vankilasta, he olivat täysin mustelmilla.

Myös Kuznetsovaa on yritetty ottaa kiinni. Hallinnon edustajat saapuivat yöllä hänen kotiovelleen, mutta Kuznetsova onnistui piilottelemaan ja pakenemaan ystävänsä luokse.

Elämä jatkuvassa pelossa oli uuvuttavaa

Se oli Polina Kuznetsovalle liian iso riski, sillä hänellä on kaksi lasta ja mikäli vanhempi joutuu vankilaan, lapset viedään pois.

Kuznetsova kertoo, että myös lapset joutuivat elämään jatkuvassa pelossa. He oppivat olemaan hiljaa, jos oveen koputettiin. Lisäksi lapsilla oli aina mukana paperilappu, johon oli kirjoitettu sukulaisten puhelinnumeroita. Näin he saisivat apua, jos äiti otettaisiin kiinni.

Taiteilijaresidensseihin sataa avunpyyntöjä

Ukrainan sota on voimistanut nuorten ja koulutettujen pois muuttoa Venäjältä, ja sama ilmiö on nähtävissä myös Valko-Venäjällä.

Polina Kuznetsova kertoo, että iso osa hänen ystävistään on lähtenyt maasta.

Kuznetsova haki apua kansainväliseltä Artist at Risk -järjestöltä, joka auttaa nimensä mukaisesti uhan alla eläviä taiteilijoita. Esimerkiksi tällä hetkellä järjestöllä on omat hakukanavat Ukrainasta ja Afganistanista pakeneville taiteilijoille sekä venäläisille ja valkovenäläisille taiteilijoille.

Järjestön kautta taiteilijat voivat päästä hätämajoitukseen taiteilijaresidenssiin. Hakemustulva on ollut valtava.

Onneksi myös avuntarjoajia on ollut aiempaa enemmän. Ukrainan sodan syttymisen jälkeen verkostoon on liittynyt yli 500 residenssiä eri puolilta Eurooppaa.

Karoliina Arvilommin mukaan taiteilijaresidenssi on tuonut Värtsilän kylälle eloa.

Värtsilän taiteilijaresidenssi polkaistiin käyntiin pikavauhtia

Yksi apua tarjonneista residensseistä on Värtsilän taiteilijaresidenssi Pohjois-Karjalassa Tohmajärvellä. Se on perustettu varta vasten Ukrainan sotaa pakeneville taiteilijoille.

Tekstiilitaiteilija Karoliina Arvilommi kertoo saaneensa idean residenssistä pian sodan syttymisen jälkeen. Arvilommilla on kangaspuut Värtsilän vanhalla kunnantalolla ja kerran talolla työskennellessään hänelle tuli mieleen, että talossa olisi tilaa muillekin.

Kunta näytti vihreää valoa, joten Arvilommi ryhtyi etsimään residenssiin asukasta ja tutustui Artist at Risk -järjestöön.

Residenssissä sotaa pakeneva saa hengähtää

Kuznetsova on ammatiltaan tekstiilitaiteilija, joten hän ja Arvilommi löysivät heti yhteisen kielen.

Myös Värtsilän kylällä vastaanotto on ollut pääosin lämmin. Lähes kaikki huonekalut, tavarat ja vaatteet on saatu residenssiin lahjoituksina.

Nyt takana on vajaat pari kuukautta elämää Värtsilässä. Kuznetsova on pystynyt tekemään itselleen tuttua työtä kangaspuiden ääressä ja pahin pelko on hälventynyt.