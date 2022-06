Lenin-patsaat poistetaan Suomen katukuvasta – miksi muut Neuvostoliittoa ihailevat patsaat saavat jäädä?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kaiken muun ohella vaikuttanut merkittävästi myös suomalaiseen katukuvaan. Kevään mittaan Neuvostoliittoon yhdistettäviä patsaita ja muistomerkkejä on alettu poistaa julkisilta paikoilta.

"Leninin patsas on aina Leninin patsas"

Tampereen Kiovanpuistossa sijaitseva Anneli Sipiläisen vuonna 1981 suunnittelema Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyssuhteita korostava patsas on kevään aikana saanut uusia merkityksiä, kun sen juurelle on viety kynttilöitä ja kukkia sodassa menehtyneiden ukrainalaisten muistoksi.

Tampereen Hämeenpuistossa sijaitseva Vapaudenpatsas on hyvä esimerkki muistomerkistä, jonka tulkinnat riippuvat pitkälti tulkitsijasta. Sisällissodan valkoisen osapuolen pystyttämä ja Tove Janssonin isän Viktor Janssonin veistämä patsas on historiallisesti koettu etenkin vasemmistossa loukkaavaksi.

– Se on patsas, jolle on helppo antaa uusi merkitys. Siinä ei ole laisinkaan neuvosto-estetiikkaa, eli se on helppo ottaa uudelleen käyttöön sitä mukaa, kun suhdanteet muuttuvat. Leninin patsas on aina Leninin patsas, se ei ole vertauskuvallinen, Jalonen summaa.