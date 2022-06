Voiko robottia kutsua työkaveriksi? Ihmiset ja robotit kohtaavat entistä useammin työpaikoillaan tulevina vuosina

Osalle robotit näyttäytyvät helpotuksena

Yhteiskuntatieteiden maisteri Nina Savelan sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja Ready for Robot Colleagues? Affective Attitudes and Prejudice Toward Sharing the Work Domain with Robots tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa keskiviikkona 22. kesäkuuta. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Lionel Robert Michiganin yliopistosta.