Keskusrikospoliisi selvittää tapahtumia yhden Helsingin Sanomien Rydman-jutussa esiintyneen henkilön osalta

Hiltusen mukaan kokoomukselta on tullut KRP:n kirjaamoon pyyntö selvittää Rydmanin tapausta lisää. Hiltunen ei ole vielä kuitenkaan tutustunut pyyntöön tai siihen, onko siinä mahdollisesti jotain uutta tietoa. Kokoomus on aiemmin julkisuudessa kertonut toivovansa poliisin selvittävän vielä asiaa.

KRP alkoi alun perin selvittää asiaa siksi, että ilmoituksen tullessa ei ollut vielä tietoa siitä, kuka on ilmoittaja, kuka on mahdollinen epäilty eikä edes tiedetty sitä, mikä teko on kyseessä. Asia tuli ensin esiin seksuaalisen kaltoinkohtelun uhreja auttavassa chat-palvelussa.