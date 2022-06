Noin 1,5 miljoonaa hammashoitokäyntiä jäi väliin koronavuosina – iäkkäiden ja lasten hampaat huolestuttavat ylilääkäriä

Suomalaisten hampaiden hoito on muuttunut todella paljon viime vuosikymmenten aikana. Vastuualuejohtaja ja ylilääkäri Tero Soukka Turun yliopistollisesta keskussairaalasta kertoo, että että nykyään hoidettavia hampaita ikäihmisillä on jopa 20–30 miljoonaa.

– Lapsilla on hyväkuntoisia hampaita, mutta myös on lapsia, joilla on erittäin huonokuntoiset hampaat. Meillä voi olla kolmevuotiaita, joilla on 20 reikää, kertoo Soukka.