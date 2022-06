Omikronmuunnoksen uudet alavariantit ovat nostaneet koronatartunnat nousukäyrään Euroopassa, erityisesti Välimeren maissa ja Britanniassa

Useissa Euroopan maissa koronavirustartuntojen määrät ovat nousseet viime viikkoina. Syynä on paitsi lähes kaikkien rajoitusten poistaminen, myös omikronmuunnoksen uusien alavarianttien ärhäkämpi leviäminen.

France 2 -kanavalla puhunut Fischer sanoi, että Ranskassa on epäilyksettä meneillään uusi korona-aalto. Hän lisäsi, että henkilökohtaisesti kannattaisi maskipakkoa julkisessa liikenteessä.

Omikronmuunnoksen uudet alavariantit BA.4 ja BA.5 ovat nostaneet tartunnat nousuun lähes kaikkialla Euroopassa. Euroopan tartuntatautikeskuksen ECDC:n mukaan BA.5 -alavariantista on tulossa dominoiva alueella.

– Pandemia on taas kiihtymässä, lämpimästä säästä huolimatta, sanoi Pariisin Raymond-Poincarén sairaalan tartuntatautien erikoislääkäri Benjamin Davido Ranskan radiossa brittilehti Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) .

Sairaalaan joutuneiden määrä on Ranskassa kasvanut noin 27 prosenttia ja tehohoitopotilaiden määrä 17 prosenttia viikossa.

Portugalissa dramaattinen nousu

Ranskaa vielä pahempi tilanne on kuitenkin Portugalissa, missä tapausten määrä on kohonnut dramaattisesti. Uusien rekisteröityjen tartuntojen seitsemän päivän keskiarvo miljoonaa asukasta kohden oli maanantaina 2 043, mikä on tällä hetkellä maailman toiseksi korkein luku.