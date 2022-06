Ranuan eläinpuisto on valmis harkitsemaan Kuusamon karhujen vastaanottamista, mikäli apua pyydetään – Malla-karhu saa vielä odottaa seuraa

Villieläinten tarhaaminen on noussut puheenaiheeksi Kuusamon suurpetokeskuksessa ilmenneiden ongelmien myötä.

Ranuan seudun matkailu oy:n ja eläinpuiston toimitusjohtaja Johanna Koivunen on vielä varovainen ennakoimaan Kuusamon suurpetokeskuksen ja sen eläinten kohtaloa.

– Viranomaisilla on vielä asian käsittely täysin kesken, joten annetaan heille työrauha. Kun he ovat päätöksensä tehneet, lähdetään sitten asiaa miettimään, mikäli he meitä lähestyvät.