Kirjailija Panu Rajala joutui laajennettuun lähestymiskieltoon

Kirjailija Panu Rajala on määrätty laajennettuun lähestymiskieltoon Varsinais-Suomen käräjäoikeuden päätöksellä.

Perusteena on, että Rajala on häiriköinyt Hämeenkyrössä kesäasuntonsa naapurissa asuvaa naista muun muassa koskettelemalla tätä sopimattomasti. Rajala on myös liikkunut tämän kiinteistöllä aiheetta.