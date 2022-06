Luottamusmies: Fennovoima irtisanoo 350 työntekijää – lähes koko Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan väki saa lähteä

Fennovoima on irtisanomassa ison joukon työntekijöitään. Noin 350 ihmistä joutuu lähtemään, kertoo Fennovoiman Pyhäjoen luottamusmies Esa Herrala .

Fennovoimalta ei virallista tietoa neuvottelujen tuloksesta ole vielä saatu. Pyhäjoella työntekijöitä on tällä hetkellä 70-80.

– Työntekijät ovat tietysti aika apein mielin, ja surullisia, että kaikki meni kuten meni. Se on se päällimmäisin tunne, mikä tässä on, Herrala sanoo.

Herralan mukaan pääosa Pyhäjoella tällä hetkellä olevista työntekijöistä on pääasiassa Raahe-Kalajoki-akselilta.

Herrala itse asuu Ylivieskassa, jonne hän muutti töiden perässä Etelä-Pohjanmaalta. Hän on toiminut työmaalla rakennusvalvojana.

– Parhaat työkaverit, mitä uran aikana on ollut, löytyvät kyllä tästä yhtiöstä. Harmin paikka, että niin moni tässä nyt erkaantuu eikä tuttuja työkavereita työpaikalla enää näe. Meillä on ollut todella hyvä työyhteisö ja siihen Fennovoimalla on panostettu, Herrala kiittelee.