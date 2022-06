WHO miettii apinarokon julistamista kansanterveydelliseksi uhaksi – kysyimme asiantuntijalta, mitä siitä seuraisi

Maailman terveysjärjestö WHO päättää tänään torstaina apinarokkoviruksen julistamisesta kansainväliseksi kansanterveysuhaksi.

Julistus perustuu kansainväliseen terveyssäännöstöön, joka uudistettiin vuonna 2005. Sen jälkeen WHO on julistanut kansainvälisen kansanterveysuhan kuudesti: A/H1N1-viruksen eli sikainfluenssan vuonna 2009, polion 2014, ebolan 2014 ja 2019, zikaviruksen 2016 sekä vuonna 2020 uuden koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi.

Julistuksilla on määräaika. Tällä hetkellä julistus on voimassa koronan lisäksi poliosta.

1. Miksi julistusta pohditaan nyt?

Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvos Anni Virolainen-Julkusen mukaan julistamista on vaikea ennakoida. Silti hän ei ihmettele, että apinarokon julistamista kansainväliseksi kansanterveydelliseksi uhaksi WHO:ssa nyt suunnitellaan.

– Tässä tilanteessa on sekä kansanterveydellisiä että poliittisia paineita ottaa asiaan kantaa. On hyvin ymmärrettävää, että nyt tätä pohditaan, sillä kyseessä on yllättävä ja epätavallinen taudin esiintyminen.