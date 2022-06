Iso-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien F-35 -hävittäjiä vierailulle Rissalaan

Suomeen saapuvan lento-osaston vierailun on osa Iso-Britannian johtamaa yhteistyötä, johon Suomi on osallistunut vuodesta 2017 lähtien. Osastoon kuuluu noin 60 henkilöä. Lento-osaston vierailun tavoitteena on vahvistaa Ilmavoimien ja Iso-Britannian kuninkaallisten ilmavoimien yhteistoimintakykyä.