Koronarajoitusten poisto luo odotukset kuumasta rakkauden kesästä – Elisa Hillgen: "Tavoitteeni on pysyä sinkkuna ainakin kesän läpi"

– Joskus tuntuu, että elämä on mennyt aika nopeastikin parisuhteesta toiseen. Nyt on ollut niin hyvä itsekseen, että enemmän oma paineeni on pysyä sinkkuna ainakin kesän läpi.

Hillgen on mukana Facebookiin perustetuissa sinkkuryhmissä ja kertoo, että osa on liittynyt niihin etsiäkseen kumppania ja toiset vain uusia kavereita löytääkseen.

Portsaribarometri enteilee rakkauskesästä vilkasta

Ole rehellinen ja utelias, kun toivot treffien onnistuvan

Media-alan moniosaaja Maija Ilmoniemi on julkisuudessa puhunut paljon yksinäisyyden teemasta ja on myös suositun Korona-ajan sinkut -ryhmän perustaja.

Treffeillä kannattaa muistaa omat toiveensa

– Viime vuosina on näkynyt etenkin nuorten aikuisten keskuudessa joustavuus ihmissuhteissa ja kokeilu siinä, mikä on oma juttu. Keskustelukulttuuri ihmissuhteista on avoimempaa ja sen myötä sinkkuus ei ole enää kirosana tai jotenkin vähempiarvoinen asia, mikä on hienoa.