Pentti Karjalaista ei 230 kilometrin mökkireissu kalliilla dieselillä vielä hetkauta – vertaa laskurista, miten mökkimatkasi on kallistunut

Kajaanilainen Pentti Karjalainen on tuskaillut kallistuneiden hintojen kanssa, mutta ei ole vielä muuttanut tapojaan. Hän viettää aikaa Kuhmon Lentiirassa olevalla mökillään 2–3 viikkoa kerralla ja käy kotona välillä vain leikkaamassa nurmikon.

Tosin lähin ruokakauppa mökiltä on 50 kilometrin päässä, ja siellä Karjalainen kertoo käyvänsä kerran viikossa.

– Ajomatkaa mökille on kotoa 115 kilometriä. Polttoainetta menee 5–6 litraa riippuen siitä, miten kiire mökille on ja kuinka raskas on kaasujalka, Karjalainen naurahtaa.