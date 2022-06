Kesäteatteria lähdettiin Lappeenrannassa tekemään kulttuurin janossa lähes lapsenomaisella riemulla: “Jännitys ukkoskuurosta niskassa kuuluu asiaan”

– Kesäteatterissa on aivan oma fiiliksensä, sanoo Miia Nuutila , joka ohjaa Lappeenrannan kesäteatterille pian kantaesityksensä saavan Krokotiilirockiin.

Pitkän näyttelijänurankin tehnyt Nuutila on näytellyt muun muassa Yleisradion Maalaiskomedia-sarjoissa, televisiosarjassa Tahdon asia ja elokuvassa FC Venus.

Takana on myös uraa kesäteattereissa. Nuutilan mukaan kesäteatteri on elämys, joka kuuluu suomalaiseen kulttuuriin. Sen tunnelmaan kuuluvat itse esityksen lisäksi kokonaisuus, kahvit ja pullat ja makkarat – ja se, että jokainen esitys tehdään luonnon armoilla.

Työtä sään armoilla

– Tämä on työtä, mutta myös samalla kesän viettoa yhdessä, sanoo esityksessä Mallaa näyttelevä Kirsti Valve .

Kirsti Valveen yksi kuuluisimmista rooleista on Sanna Susisaaren rooli Raid-televisiosarjassa ja -elokuvassa.

Kesäteatterin teossa unohtuu välillä, että se on työtä, kertovat molemmat pitkän linjan kesäteatterilaiset.

– Suurin osa porukasta on pääkaupunkiseudulta, ja se ryhmän yhteishenki on mahtava. Kaikki ovat muuttaneet vieraaseen kaupunkiin ja asettuneet eri puolille sitä asumaan, sanoo Nuutila.

Tekemistä lapsenomaisella riemulla

Koronarajoitusten aikana kulttuuriväki on joutunut odottelemaan ja tukahduttamaan tekemisen intoa. Nyt se purkautuu, ja tämä näkyy myös kesäteattereiden tarjonnassa. Kymenlaaksossa ja Lappeenrannassa on nähtävillä runsas kattaus erilaista ohjelmistoa.

– Lähdetään tekemään riemua rinnassa, lapsenomaisella innolla. Meitä on kovasti odotettu, ja mekin ollaan odotettu tänne tuloa. Ja sekin kuuluu asiaan, että jännitetään, tuleeko ukkoskuuro niskaan, sanoo Kirsti Valve.

“Ilman kulttuuria elämä olisi tylsää”

Krokotiilirock kertoo siitä, kuinka ihminen saa oman voimansa takaisin. Kolmen vuoden tauon jälkeen myös teatteriväki kokee olevan suuri asia saada palata lavalle. Kulttuurinjanoa on nähtävissä myös yleisössä.

– Maailma on taas heränyt eloon. Ilman kulttuuria, taidetta ja nautintoja elämä olisi tylsää, sanoo Nuutila.

Yleisön saapumista jännitetään

Ryhmälippujen myynti on ollut sekä Lappeenrannan kesäteatterissa että Imatran kesäteatterissa hiljaisempaa kuin edellisenä esitysvuonna 2019.

Lappeenrannan kesäteatterissa yksittäisten lippujen myynti on kuitenkin palannut jo aikaisempien vuosien tasolle. Imatralla taas odotetaan varauksia tulevan vielä lähempänä esitystä, sillä korona-aikana varaukset opittiin tekemään viime tingassa.

Kymenlaaksossa Korvenkylän kesäteatterissa lipunmyynti on käynnistynyt hyvin.

Luvassa on Matin ja Tepon musiikin ympärille kirjoitettu ihmissuhdekomedia Kaiken takana on nainen. Vuorela uskoo, että kevyt aikuiseen makuun suunnattu musiikkinäytelmä kiinnostaa yleisöä. Katsomoon mahtuu 834 henkilöä. Vuorela pohtiikin, täyttyykö katsomo koronavuosien jälkeen vai jäävätkö ihmiset mökeille.

Takavuosina Korvenkylään on ollut sen verran yleisötunkua, että katsojia on jouduttu lähettämään kotiin jopa portilla, kun on ollut liian täyttä.