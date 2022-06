Kyläyhdistys laittoi 124-vuotiaan kouluvanhuksen myyntiin kahdella eurolla – talosta unelmoivia ostajia löytyi hetkessä satoja ympäri Suomen

Viinijärven kyläyhdistyksen puheenjohtaja Virpi Eronen seisoo aurinkoisella hiekkapihalla ja katselee 124-vuotiasta hirsikoulua. Hän pohtii, mihin suomalaisten herkkään kohtaan vanhan rakennuksen myynti-ilmoitus oikeastaan osui.

Kesäkuun alussa verkkoon ja Facebookiin laitettu ilmoitus käynnisti kyselyryöpyn. Sen jälkeen ilmestynyt Iltalehden juttu (siirryt toiseen palveluun) talovanhuksen kahden euron kaupoista sohaisi selkeästi suomalaisten toteutumattomien unelmien laariin.

Eronen uumoilee, että talon kauneus ja ikä puhuttelevat eniten. Myös sijainti rauhallisessa maalaismaisemassa on sen etu. Talovanhukselle halutaan hyvää.

– Puhelin on soinut lähes tauotta ja sähköposti pursuu viestejä. Yhteydenottoja on tullut hetkessä satoja. Minulle soittavat sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ole edes ostoaikeissa. He haluavat kertoa taloa koskevista unelmistaan, ja myös oman elämänsä unelmista, Eronen hämmästelee.

Opetuskäytössä sadan vuoden ajan

Taipaleen talo Viinijärvellä on iso, kaksikerroksinen hirsirakennus. Alakerrassa on 450 neliömetriä, yläkertaan on mahdollisuus tehdä 400 neliömetriä lämmintä tilaa lisää. Talo valmistui vuonna 1898 ja palveli opetuskäytössä sata vuotta.

Vanhan talon julkisivu on suojeltu, sisätilat uusi omistaja saa laatia mieleisekseen. Ostaja saa vaalittavakseen myös pakinoitsija Tiituksen perinnön. Ilmari Kivisen muistomerki seisoo talon tuntumassa kertomassa Viinijärvellä vaikuttaneesta sanantaitajasta.

Pakinoitsija Tiituksen, eli kirjailija Ilmari Kivisen muistokivi siirtyy talon uuden omistajan vastuulle. Kuva: Siru Päivinen / Yle

Paksujen hirsien suojissa on mahdollisuus moneen. Talo on rauhallisessa maalaismaisemassa, mutta liikenneyhteydet ovat hyvät. Juna-asemalle on vajaa puoli kilometriä, ja autolla Joensuuhun hujauttaa 30 kilometriä hyvää tietä noin puoleen tuntiin.

– Nimesin tämän talon Unelmien kaivoksi. Ihmisiltä on tullut oikea suuri unelmapurkaus. He kertovat mitä kaikkea haluaisivat rakennuksen kanssa tehdä ja mistä unelmoivat omassa elämässään, Eronen kertoo.

Ostajaehdokkaat olisivat valmiita muuttamaan talon luo toiselta puolelta Suomea. On isoja unelmia, joita ei ole arjessa saatu toteutettua. On myös paljon halua tehdä jotain aivan uutta, ja laittaa elämä uusiksi maaseudun rauhassa.

Unelmissa on mainittu usein taide ja kulttuuri, sekä yhteisöllisyys. Tarjouksen tekijät ovat myös kertoneet liikeideoistaan. Esiin on noussut esimerkiksi halu näyttää kansainvälisille matkailijoille oikeata Suomea, kertoa kuinka täällä on eletty ja nostaa samalla esiin juurevaa maaseutua.

Tarjottu tonneja, kaupat tehdään kahdella eurolla

Kyläyhdistys on omistanut rakennuksen viimeiset 20 vuotta, se on palvellut lähinnä kylätalona. Käyttö kuitenkin hiipui ja rakennus päätettiin myydä kunnostettavaksi.

Vanhan talon punahonkainen hirsikehikko on vahva ja päällä on ehjä katto. Remonttia uudelle omistajalle on silti luvassa paljon.

Alakerrassa uutta käyttöä ja kunnostusta odottaa 450 neliötä, yläkertaan saa tarvittaessa lähes toisen moisen lisää. Kuva: Siru Paivinen / Yle

Kyläyhdistys osti talon itselleen kahdella eurolla, ja samalla hinnalla se myös myydään eteenpäin. Kyse ei ole rahasta, vaan siitä että talo löytää juuri "sen oikean" omistajan.

– Meille on tarjottu talosta useita tonneja, mutta kaupat tehdään kahdella eurolla. Käymme nyt läpi ehdokkaita ja heidän ideoitaan, talon tuleva käyttötarkoitus ratkaisee kaupat. Taloudellista realismia on toki myös oltava, kunnostus kysyy kukkaroa ja osaamista.

Kylällä toivotaan viinijärveläisille rakkaan talon saavan jatkaa elämäänsä kunnostettuna, ja kenties avaavan jatkossakin ovensa myös muille, kuin omistajalleen. Päätös talokaupoista tehdään lähiviikkojen aikana.

Aiheesta voi keskustella 27.6. kello 23:een saakka.