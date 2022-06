Kaikilla suomalaisilla on metsäsuhde, mutta miten sitä kuvaa italialainen huippusuunnittelija? Designmuseon uusi näyttely myös tuoksuu

Designmuseon Galleriassa tuoksuu koivikko. Tähän on syynä museon kesänäyttely Cambio – suomalainen metsä, jossa tarkastellaan muotoilualan yhteyttä metsäteollisuuteen.

Kun astuu tilaan peremmälle, huomaa, että puu tosiaan taipuu moneksi. Näyttelyssä on esillä kirjoja, kuormalavoja ja Aalto-jakkaroita. Mukana on myös liikkuvaa kuvaa, kuten elokuva Tammi, jossa tarkastellaan ihmistä kuvitteellisen metsän näkökulmasta.

Cambio on metsiä, puita ja ihmisen toimintaa tutkiva hanke, jonka takana on kansainvälisesti palkittu (siirryt toiseen palveluun) italialainen muotoilustudio Formafantasma. Studio tutkii ekologisia, historiallisia, poliittisia ja sosiaalisia voimia, jotka muovaavat tämän päivän muotoilukenttää.

Italialainen design yhdistyy suomalaiseen metsään

Muotoilustudio Formafantasman ovat perustaneet vuonna 2009 Andrea Trimarchi ja Simone Farres . Heidän teoksiaan on muun muassa New Yorkin Metropolitan Museumin ja MoMAn sekä Lontoon Victoria ja Albert Museumin pysyvässä kokoelmassa. Juuri päättyneellä Milanon designviikolla Formafantasma teki yhteistyötä Pradan kanssa (siirryt toiseen palveluun) .

Trimarchi kertoo, että italialaisella designilla ja suomalaisella metsällä on itse asiassa paljon yhteistä. Suomessa kuten myös Pohjois-Italiassa on paljon metsää, mikä on vaikuttanut huonekaluteollisuuden kehittymiseen.