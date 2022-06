Päivi Viljasalo, 42, lähti takaisin kouluun, kun lapsuuden oppimisvaikeudet saivat selityksen – liki puoli miljoonaa työikäistä on peruskoulun varassa

Jämähtänyt kehitys

Viljasalo ei ole ainoa, joka on jäänyt vaille peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Työllisyyteen perehtyneen konsultti Jussi Pyykkösen Ajatuspaja Visiolle tekemän tuoreen raportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa on tällä hetkellä 450 000 työikäistä vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Ajatuspaja Visio on vihreitä lähellä oleva ajatushautomo, ja Pyykkönen on puolueen entinen talouspoliittinen erityisavustaja.

Luku on Pyykkösen mukaan huolestuttava, koska peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla olevien työllisyysaste on vain 48 prosenttia. Nuorten työllisyystilanne tässä joukossa on vanhempia vaikeampi.