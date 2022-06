Vuokramökkien suosio on pysynyt korkealla, vaikka pandemia-ajan huippuajasta on hieman tultu alaspäin

Juhannuksena Etelä-Suomen vuokramökit ovat kortilla. Esimerkiksi mökkivälittäjä Lomarenkaan mökeistä vain kaksi prosenttia on vapaana juhannuksena eteläisessä puolea Suomea. Ylöspäin tilanne helpottaa: Keski-Suomessa vapaana on noin viidennes mökeistä ja Lapissa noin 40 prosenttia.

Kesän alussa mökkiä etsivien on tyydyttävä siihen, mitä on jäljellä. Varsinkin vesistöjen äärellä olevat mökit menevät nopeasti kesäsesonkina.

Ulkomaiden avautuminen vie jo mökkeilyintoa

Myös mökkejä Padasjoella vuokraava Asmo Kainiemi on huomannut, että kysyntä on hieman pudonnut. Ensi syksylle varauksia on tehty vain tavanomainen määrä. Hän uskoo, että ulkomaan matkailun kasvu vaikuttaa jo bisnekseen.

Asmo Kainiemi on huomannut, että mökkeilyinto on lisännyt vuokraajan työtä. Entististä useampi vuokraa mökin vain muutamaksi päiväksi.

Vuokrahinnat näyttävät pysyneen aisoissa

Joillakin omistajilla on voinut olla kulujen vuoksi painetta nostaa hintaa, mutta Lomarengas on toppuutellut vuokraajia innostumasta liikaa kovasta kysynnästä.

– Jos mökkiin on tullut paljon varauksia, joku on voinut nostaa hintaa. Meidän viesti on ollut, että on turha rahastaa pandemia-ajan menekillä. Jollain tavalla me palataan vielä normaaliin. Ylilyönnit voivat kapsahtaa omaan nikkaan, Purhonen sanoo.