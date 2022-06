Kesäfestareilla mietitään nyt, miten ihmiset saataisiin mökeiltä ja pienistä juhlista mukaan tapahtumiin – "Häät ovat näkymätön kilpailija"

Nyt odotukset ovat korkealla ja tapahtumiin odotetaan useita kymmeniätuhansia kävijöitä. Osalla odotuksissa on ennätyskesä, kunhan suomalaiset saadaan mökeiltä liikkeelle.

"Mökkeilystä on tullut kova kilpailija"

– Sää on tänä vuonna kohdillaan, ja halu päästä tapahtumiin on varmasti kova. Mutta joudumme kilpailemaan ihmisten muuttuneiden vapaa-ajan viettotapojen kanssa. Mökkeilystä on tullut kova vastustaja, sanoo PowerParkin johtaja Mikko Kiviluoma.