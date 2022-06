Punkkihavainnot lisääntyvät etelärannikolla – Oulun seudulla punkkien aktiivisuus hiipuu juhannuksen jälkeen

Turun yliopiston Punkkilive-nettisivustolle on kevään ja alkukesän aikana raportoitu koko maassa jo yli 30 000 punkkihavaintoa. Erityisen paljon punkkeja esiintyy nyt etelärannikolla. Myös Oulun seudulta havaintoja on tullut runsaasti.

– Oulussa valtalajina on taigapunkki, jota on noin 98 prosenttia seudun puutiaisista. Ne lähtevät keväisin aikaisemmin liikkeelle kuin puutiaiset, joita etelässä tavataan. Luultavasti kylmä kevät on vaikuttanut niiden liikkeelle lähtemiseen vähemmän kuin puutiaisten.