Hämeenkadun ylityspaikkojen ero suojatiehen on monelle vielä epäselvä – töötit ja ratikan kellot soivat välillä jalankulkijoille

Tampereella Hämeenkatu muuttui merkittävästi ratikkaliikenteen alkaessa. Suojateiden lisäksi käyttöön otettiin erikseen tarroilla merkityt ylityspaikat, joissa katujen reunakiviä on madallettu helpottamaan ylitystä. Samalla myös mahdollistui se, että kadun voi periaatteessa ylittää mistä kohtaa vain.

– Se on se ero. Suojatiellä bussi, ratikka ja taksi ovat väistämisvelvollisia, mutta ylityspaikalla tai muuten katua ylittäessä menet yli omaa varovaisuutta noudattaen, kertaa Tampereen kaupungin liikenneinsinööri Heljä Aarnikko .

Vastauksia tuli noin 1 300 ja ne jakaantuivat voimakkaasti kahtia. He jotka pitivät uudistuksesta, kehuivat sen helpottavan ja sujuvoittavan kadun ylitystä, koska ylityksen voi tehdä melkein mistä vaan.

Toinen puoli koki puolestaan olonsa turvattomaksi katua ylittäessään ja he pitivät ylityspaikkoja vaarallisina.

– Turvattomuutta kokivat erityisesti henkilöt joilla on jotakin liikkumisrajotteita tai muutoin rajoitteita, sanoo Heljä Aarnikko.

Kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista kertoi tietävänsä, mikä on suojatien ja ylityspaikan ero.

Katuja ylittäneet olivat varovaisen tyytyväisiä

– Varsinkin tässä Stockmannin ylityspaikassa töötit ja ratikoiden kellot ovat soineet. Kyllä tässä muutama läheltä piti tilanne on ainakin ollut, kertoo Tommi Soini.

– Pyörän selästä näkee tilanteen aika hyvin. Raitiovaunu oli just mennyt ja linja-autoja ei näkynyt, niin uskalsin kadun ylittää, sanoo Heikki Mattila.

– Juuri ennen Hämeensiltaa on kohta, jossa on sellainen T-risteys, niin se on vähän epämäärinen ja siinä voisi olla suojatie.