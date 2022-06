Leirintäalueet ovat harvinainen saareke: Hintoja ei uskalleta nostaa, vaikka nousupaineita riittäisi – muuten asiakkaat saattavat jäädä tulematta

Petri Järvi on vetänyt asuntovaunun Lapualta Helsinkiin ja nauttii nyt aamiaista perheensä kanssa Rastilan leirintäalueella.

Polttoaineen kulutus on aihe, josta leirintäalueilla puhutaan tänä kesänä paljon. Vuokratulla asuntoautolla matkaileva Aleksi Sikoniemi kertoo selvinneensä Porista Helsinkiin alle kymmenellä litralla per sata kilometriä.

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet vuodessa noin euron litralta. Se on iso lovi paljon matkustavan reissubudjettiin. Toisaalta samaan aikaan myös leirintäalueiden kulut ovat nousseet nopeasti. Esimerkiksi sähkö, jätemaksut ja kunnossapito ovat kallistuneet.

– Nostopainetta hintojen puolesta olisi, kun kaikki kulut nousevat. Me olemme kuitenkin pystyneet pitämään hinnat viime vuosien tasolla, Topcamping Vaasan puistonjohtaja Tuomas Luukkonen sanoo.

Ylen soittokierros kertoo, että moni muukin on päätynyt vastaavaan ratkaisuun. Helsingin kaupungin leirintäalueella Rastilassa hinnat on pidetty viime vuoden tasolla. Turun kaupungin omistama Ruissalo Camping on nostanut sähkön hintaa, mutta vain euron verran.