Juhannuskoivut kuuluvat yhä keskikesän juhlan koristeluun – Hanhikosken talon porraspieliin ne haetaan tunnelman vuoksi

– Sehän ei kelpaa, jollei se ole hyvä! Pääasia on, että on valkoinen runko, niin sopii juhannukseen.

Perinnettä ja taikauskoa

Suomalaisessa kansanperinteessä koivulla on ollut merkittävä rooli. Koivujen oksilla on koristeltu huoneita ja porraspieliä, pihamaita ja jopa liikennevälineitä.

Samalla koivunoksiin on liittynyt taikauskoa. Lehvillä on uskottu varmistettavan lehmien maidontuotantoa. Koivuja käytetään nykyäänkin esimerkiksi hääpaikan koristeluun.

Perinne on muuttunut

Perinteisesti koivut on laitettu pääoven molemmin puolin, mutta nykyään saatetaan koristella myös esimerkiksi terassin reunustoja.

Jo metsässä karsitaan koivuista alimpia oksia, jos rungossa on ylimääräistä. Pihamaalla tehdään katkaisu lopulliseen mittaan.

Perinne eläköön

Markku Hanhikoski muistelee, että perinteisesti juhannuskoivujen laiton jälkeen on istuttu rauhassa rappuselle ihailemaan syntynyttä juhannustunnelmaa ja juomaan sen kunniaksi punaista limsaa.

Hän uskoo, että maaseudulla, missä ihmisillä on metsät lähellä ja on siksi helppo hakea juhannuskoivut, perinne säilyy. Hän on itse edesauttanut tradition säilymistä ottamalla lapset mukaan koivujen hakuun.