Liettua rajoittaa junakuljetuksia yhdelle Venäjän tärkeimmistä sotilasalueista – lue, mitä Kaliningradin kiistasta voi seurata

Tilanne Kaliningradin ja sen naapurin Liettuan välillä on kiristynyt viime lauantaista lähtien. Keskiviikkona Venäjän ulkoministeriön tiedottaja varoitti Venäjän ottavan käyttöön vastatoimia, jotka eivät ole diplomaattisia.

1. Mistä Liettuan ja Venäjän välisessä kahnauksessa on kyse?

Liettua on alkanut panna toimeen tällä viikolla voimaan astuneita EU:n pakotteita, jotka kieltävät monien tuotteiden kuljettamisen Venäjälle rautateitse. Pakotteet ovat vastatoimi Venäjän helmikuussa aloittamalle hyökkäykselle Ukrainaan.

Kaliningrad on Venäjään kuuluva saareke Itämeren rannalla. Se on erillään manner-Venäjästä, joten rautatiet ovat erittäin tärkeässä osassa sen huoltamisessa.

Kaliningradin erottaa manner-Venäjästä Suwalkin käytäväksi nimetty, Liettualle ja Puolalle kuuluva maakaistale. Venäläisjunien on siis käytettävä Liettuan aluetta, jotta ne pääsevät Kaliningradiin.

Venäjän johto on kuvannut rautatiekuljetusten estämistä saarroksi tai provokaatioksi. Venäjän mukaan Liettuan pitää sallia kuljetukset, muuten Venäjä aloittaa tuntuvat vastatoimet Liettuaa vastaan.

Venäjän turvallisuusneuvoston pääsihteeri ja presidentti Vladimir Putinin tärkeä liittolainen Nikolai Patrušev vieraili Kaliningradissa tiistaina. Vierailu on nähty osoituksena Kremlin kiinnostuksesta Kaliningradin tilanteeseen.

2. Miten pakotteet vaikuttavat Kaliningradiin?

Kaliningradissa on noin puoli miljoona asukasta. Kuljetuskiellon takia Venäjältä ei voitaisi tuoda alueelle rautateitse esimerkiksi rakennusmateriaaleja, kivihiiltä, elektroniikkateollisuuden komponentteja ja ylellisyystuotteita, kuten alkoholia.

Kaliningradissa on suuri satama, ja kaupunkia voitaisiin huoltaa suurelta osin myös laivoilla.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvelee kuitenkin, ettei huolto meriteitse olisi toimiva ratkaisu, sillä rautatien osuus on ollut Kaliningradille niin merkittävä.

Venäjän johdolle on taas äärimmäisen tärkeää, että se voi näyttää kansalle pitävänsä siitä huolta, vaikka länsi yrittääkin haitata Venäjän kansan elämää.

– Venäjä on pyrkinyt kiertämään pakotteita aina kun se on vaan mahdollista. Venäjä haluaa osoittaa, ettei pakotteilla ole merkitystä. Mutta jostain syytä tässä asiassa Venäjä on reagoinut ikäänkuin tämä [saarto] olisi elämän ja kuoleman kysymys.