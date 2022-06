Yhä useammilla festareilla tarjotaan psyykkistä ensiapua – päihteiden vaikutukset tai seksuaalinen häirintä voivat saada juhlijan mielen järkkymään

Suomen Punaisen Ristin (SPR) päihdetyön ja ensiaputoiminnan suunnittelija Kati Laitila kertoo, että psyykkisen tuen tarve festareilla on lisääntynyt viime vuosina. Hän näkee siihen monia syitä – kuten esimerkiksi nykyinen maailmantilanne, nuorten kokemat paineet ja alati hektisempi yhteiskunta.

– Ihmiset ovat kesällä enemmän tuuliajolla, koska he eivät saa perinteisiä palvelujaan yhtä hyvin. Ja jos jotain tapahtuu, on avun saaminen kesällä hitaampaa.

SPR on tänä kesänä läsnä kymmenillä festareilla, kuten esimerkiksi Nummirockissa, Flow-festivaaleilla ja Ilosaarirockissa.

Ruisrockin toimitusjohtaja Mikko Niemelä kertoo, että heillä henkistä tukea tarjoaa Mieli ry:n Huolituoli-piste, jossa on mahdollista keskustella mielenterveysalan ammattilaisten kanssa mieltä vaivaavista aiheista.

“On huutelua, kourimista ja jopa raiskauksia”

SPR tarjoaa henkistä tukea festareilla esimerkiksi selviämispisteellä, jonne juhlijat voivat tulla, jos he eivät pysty enää huolehtimaan itsestään tai jos heillä on muulla tavoin ei-toivottu olotila.

Suurin osa selviämispisteelle tulijoista on Laitilan mukaan käyttänyt alkoholia. Kasvavassa määrin sinne saapuu myös ihmisiä, joilla on psyykkisesti huono olo huumausaineen käytön seurauksena.

– Pisteelle saattaa tulla ihmisiä, jotka eivät ole ihan varmoja, mitä ainetta ovat saaneet, kun olo on outo. Tai sellaisia, joille on tullut huumausaineesta ahdistunut tai muulla tavoin huono olotila.

Laitila korostaa, että SPR:n tarjoama henkinen tuki on tarkoitettu kaikille, joilla on jollain tavalla paha olla, haluavat keskustella tai vain vierelleen ihmisen tueksi. Päihteitä käyttäneiden lisäksi apua saattavat tarvita esimerkiksi ihmiset, jotka ovat joutuneet seksuaalisen ahdistelun tai väkivallan uhriksi.

– Monet festivaalit satsaavat siihen, että ne olisivat turvallisia tapahtumia. Mutta silti ongelmia on edelleen jonkin verran. On huutelua, kourimista ja jopa raiskauksia.

Laitilan mielestä psyykkinen tuki festareilla on hyvin tärkeää jo pelkästään sen vuoksi, että varhainen tuki vähentää niin sanottua jälkityötä.

Korvatulppia ja kädestä pitämistä

Toinen, pelkästään henkiseen tukeen erikoistunut järjestö on nimeltään Hoivakotilo, joka toimii lähinnä konemusiikkitapahtumissa. Se on ollut toiminnassa vuodesta 2015 ja ollut läsnä kymmenissä tapahtumissa.

Etenkin isommissa konemusiikkitapahtumissa psyykkisen avun tarve on suuri, kertoo Hannu Loimo , joka on yksi Hoivakotilon perustajajäsenistä.

Hoivakotilo tulee kutsuttuna tapahtumiin ja koostuu vapaaehtoisista, joista osalla on sosiaali- ja terveysalan koulutus. Kaikki vapaaehtoiset käyvät läpi toimintaan valmistavan koulutuksen.

Hoivakotilolla on tapahtumissa oma, kodikkaasti sisustettu teltta. Miljöö on tärkeä osa henkistä tukea, Janne Nahkuri ajattelee. Rauhallisessa ja miellyttävän näköisessä ympäristössä ihmisen on helpompi rentoutua.