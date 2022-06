Uusi vanhemmuuslaki hyväksyttiin eduskunnassa – tässä kolme konkreettista asiaa, jotka muuttuvat lain myötä

Nykyisin isyyttä tai äitiyttä ei voida vahvistaa ennen kuin on kulunut 30 päivää lapsen syntymästä, jos vanhemmuus on tunnustettu neuvolassa jo ennen lapsen syntymää.

Vanhemmuuden kumoamista hakevalla olisi jatkossa vuosi aikaa päättää kumoamiskanteen nostamisesta, kun syy kanteen nostamiselle on tullut ilmi. Nykyään kanne on nostettava viipymättä.

– Siihen nähden, että valmistelun lähtökohtana on ollut vain kahden jo voimassa olevan lain tekninen yhdistäminen, prosessi on ollut yllättävän pitkä. Keskustelu on ollut välillä värikästäkin ja toiveita on esitetty moneen suuntaan. Uusi laki on kohtuullinen kompromissi, Silvola summaa.