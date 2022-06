Kuva Iiris Suomelasta käynnisti keskustelun eduskunnan pelisäännöistä ja nyt kuvaajaa uhkaa porttikielto – tästä se johtuu

Eduskunnassa pohditaan, pitäisikö myös muille kuin median edustajille asettaa eduskuntatalossa kuvaamista koskevia rajoituksia. Tarvetta sääntöjen kiristämiselle on alettu harkita sen jälkeen, kun kansanedustaja Iiris Suomelasta (vihr.) salaa otettu kuva jaettiin Twitteriin maanantaina.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) totesi Ylen Aamussa torstaina, että kansanedustajan salaa kuvaaminen ja kuvan julkaiseminen on täysin sopimatonta käytöstä.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yliopistonlehtori Riku Neuvonen pitää tapausta omituisena. Viestintä- ja mediaoikeuteen perehtyneestä Neuvosesta on epäselvää, mitä kuvan julkaissut Vähäkainu halusi kuvalla viestittää, ja miksi se piti liittää tällä hetkellä käytävään keskusteluun Wille Rydmaniin (kok.) kohdistuvista häirintäepäilyistä.

– Selkeästi suurin ongelma tässä on se, että eduskunnassa luottamukseen perustuvia käyttäytymissääntöjä on rikottu. Tässä rikottiin kansanedustajien ja mahdollisesti myös muiden välinen luottamus.

Neuvosen mukaan on vaikea määritellä, onko eduskunta kansanedustajien työpaikka vai julkista tilaa. Virkamiehille eduskunta on työpaikka, Neuvonen sanoo.

Median kuvaamista rajoitetaan jo

Miksi kuvaamista eduskunnan kuppilassa on rajoitettu? Miksei eduskunnan ravintolassa saa kuvata ollenkaan, eduskunnan tieto- ja viestintäjohtaja Rainer Hindsberg?

Käytännössä se tarkoittaa laajaa kuvaa kahvilasta. Usein ennen istuntoa moni kansanedustaja on kahvilassa ja sieltä saa silloin helposti yleiskuvaa, jossa näkyy monia kansanedustajia. Tämä on mahdollistettu toimittajien pyynnöstä, mutta on toki eduskunnankin etu, että talosta välittyy monipuolisesti kuvaa kansanedustajien arjesta.