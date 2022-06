Seksuaalirikosuudistus etenee eduskunnan häirintätapausten varjossa: näin pykäliä kiristetään

Jatkossa häirintää muukin kuin koskettelu

Esimerkiksi professori Anu Koivunen ihmetteli maanantaina Ylen tv-uutisissa, että kansainvälinen me too -keskustelu ei koskaan ulottunut suomalaiseen politiikkaan ja puolueisiin. Oikeusministeri Henrikssonin mielestä on hyvä, että asiasta keskustellaan nyt.

– Jokaisen kansanedustajan pitäisi nyt mieltää ja omalta osaltaan miettiä, mitä se juuri minun kohdallani tarkoittaa. Mielestäni on erittäin tervetullutta, että tämä keskustelu käydään nyt poliittisissa puolueissa ja järjestöissä ja ylipäänsä koko yhteiskunnan kentällä. Sitä me tarvitsemme.

– Se on näkynyt meillä urheilun puolella, se on näkynyt meillä kulttuurin puolella. Meillä on yhteiskunnassa ongelmana, että on näitä valta-asematilanteita, joita käytetään hyväksi. Vaaditaan yhteisiä pelisääntöjä, että siihen puututaan ja siitä on seuraamukset.