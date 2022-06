"Johdon ei pidä lomailla ennen kuin palkanmaksuongelmat on korjattu", sanoo SDP:n Heinäluoma – pormestari Vartiainen pyysi työntekijöiltä anteeksi

Helsinki on selittänyt laajoja palkanmaksuongelmia järjestelmäuudistuksella. Osalla työntekijöistä palkka on jäänyt kokonaan tulematta ja osalla sen laskemisessa on tapahtunut virheitä.

Helsingin kaupungin palkanmaksussa esiintyneistä ongelmista on puhuttu paljon viime aikoina. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle