Viron pääministeri kritisoi Financial Timesissa Naton nykysuunnitelmaa Baltian puolustamiseksi – "Merkitsisi täydellistä tuhoutumista"

Viron pääministeri Kaja Kallas on kritisoinut voimakkaasti puolustusliitto Naton nykyistä suunnitelmaa Baltian maiden puolustamiseksi Venäjän hyökkäyksen varalta. Kallas sanoo Financial Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan, että tämänhetkisillä suunnitelmilla esimerkiksi Viro tulisi sotatilanteessa pyyhkäistyksi pois maailmankartalta – Tallinnan vanhaakaupunkia myöten.

Kallas sanoi keskiviikkona, että Naton suunnitelmissa Venäjä saisi ottaa Baltian maat haltuunsa, minkä jälkeen Nato vapauttaisi maat puolen vuoden kuluessa. Hän vertasi tilannetta siihen, mitä viime kuukausina on nähty Ukrainassa, jossa Venäjän hyökkäys on alle neljässä kuukaudessa aiheuttanut valtaisaa tuhoa.

– Ne jotka ovat käyneet Tallinnassa ja tietävät vanhankaupunkimme sekä sen satojen vuosien historian ja kulttuurin joka meillä täällä on – kaikki se pyyhkäistäisiin maailmankartalta, mukaan lukien meidän kansamme ja kansakuntamme.

Ukrainan sota osoittanut nykystrategian vaarat

Viron, Latvian ja Liettuan tavoitteena on muuttaa Naton suunnitelmaa. Asiasta on tarkoitus keskustella ensi viikolla Naton huippukokouksessa Madridissa, jossa liittouman itäisen sivustan puolustus on yksi keskeisistä teemoista.