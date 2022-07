Poliisi poisti tehovalvonnan aikana yli tuhat päihteidenkäyttäjää Helsingin Piritorilta – kävimme kysymässä, mitä käyttäjät itse ajattelevat siitä

– Hyvää kuuluu, ei mitään erikoisempaa, kaikki on hyvin. On tosi kaunis päivä muutenkin, hän sanoo.

Metroaseman rakennustyömaan takia torilla on ahdasta. S-marketin ja rakennustyömaan väliin kerääntyy porukoita seisoskelemaan ja istuskelemaan, kunnes he valuvat taas sivukaduille.

Kävimme katsomassa, miltä alueella näyttää nyt, kun tehovalvonnasta on kulunut muutama viikko.

– Täällä on paljon rauhallisempaa, kun on remontti käynnissä. Mitään mellakkaa ei ole nyt, hän sanoo.

Kolmekymppinen Maria Angelica on ollut koditon viisi vuotta. Hän yöpyy Vantaalla asumisyksikössä Koisonrannalla.

– Se on sellainen asumisyksikkö, mikä pelasti minun hengen. Siellä saa yöpyä, sieltä saa aamupalan, päivän ruuan ja iltapalan.

Se on tosi kaunis paikka, hän kertoo.

Lauri: "Kaikki tapahtuu kuten ennenkin"

Hänen mukaansa tunnelma on muuttunut Kurvissa poliisin tehovalvonnan jälkeen: ihmisistä on tullut vainoharhaisia.

– Nämä ovat nappikauppiaita. He ovat itsekin käyttäjiä, jotka rahoittavat omaa käyttöään, Lauri sanoo.

– Tässähän kulkee lapsia ja perheitä. Päiväkotikin on tuossa kulman takana, ja kaikki vihreään vessaan menevät kulkevat sen ohi, hän sanoo.

Helsinki on jo pari vuotta sitten pyytänyt sosiaali- ja terveysministeriöltä erillislakia, joka sallisi huumeiden käyttöhuoneiden kokeilun (siirryt toiseen palveluun) kaupungissa.

– En tiedä kumpi on ikävämpää: käyttöhuoneet vai se, että jengi tykittää itseään poliisiauton edessä ja poliisia ei kiinnosta.

Rikoskomisario Jari Nikonen Helsingin huumepoliisista sanoo, että välillä käyttäjiltä tulee epäilyksiä Itä-Euroopan maista tulevista aineista. Niitä on lähetetty rikoslaboratorioihin tutkittavaksi.

Henry ei usko, että päihteidenkäyttäjät pahastuisivat, jos heille osoitettaisiin jokin syrjäisempi puisto, jossa he saisivat olla rauhassa.

Henry: "Tämä häiritsee ihmisiä, kun he ryntäävät töihin"

Hänellä on asunto, mutta se on sen verran kaukana, että siellä on yksinäistä. Henry kertoo asuneensa myös Tukholmassa 30 vuotta.