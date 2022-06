Kesän mansikkasesonki on alkanut – helle vauhdittaa nyt marjan kypsymistä, mutta satoon se ei enää vaikuta

Kotimaisen mansikan satokausi on monin paikoin alkanut.

Etelä-Suomessa mansikkaa päästiin poimimaan avomaalta juhannusviikolla ja heti juhannuksen jälkeen tuli myyntiin ensimmäiset avomaan mansikat Suonenjoen korkeudelta. Pohjois-Savossa sijaitseva Suonenjoki on tunnettu mansikoistaan.

– Mansikkakausi on nyt alkamassa kohtalaisen hyvin. Marjaa on tulossa, pellot näyttää hyvältä ja poimijat ovat tilalla, joten ei muuta kuin antaa marjaa tulla vain, viljelijä Juuso Raivio virnistää.

Raivion tilalla on näihin päiviin saakka kerätty tunneli- ja kasvihuonemansikkaa, mutta tänään päästään jo pellolle.

Mansikasta tulossa priimaa

Kevään ja alkukesän viileä sää on hidastanut mansikan kypsymistä tänä vuonna, mutta satoon sääolosuhteet ovat vaikuttaneet myönteisesti.

– Mansikka tykkää vähän viileämmästä ja vettä on tullut sopivasti, Marjanviljelijäinliiton toiminnanjohtaja Miikka Ilomäki tiivistää.

– Laadun pitäisi olla priimaa tänä vuonna. Kaikki on mennyt nappiin, joten sato on laadukas ja maukas, Ilomäki ennakoi.

Suonenjokinen mansikanviljelijä Juuso Raivio arvioi, että marjan laatu on erittäin hyvää, jos ei tule isoja rankkasateita. Myöskään tuholaisia ei ole ollut.

– Sato on tänä kesänä kohtalaisen hyvä, mutta ei huippu. Mielenkiinnolla odotan ensimmäistä omaa kesää, Raivio hymyilee.

Mansikkasesonki palaa tänä vuonna poikkeuksellisen kesän jälkeen tavanomaiselle paikalleen kesä-heinäkuun vaihteeseen. Pääsatokausi on heinäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa

– Se oli täysi poikkeus. 31 hellepäivää putkeen, ei mitään järkeä. Se oli aivan liikaa. Nyt on hyvä, Raivio sanoo.

Suonenjoella viljellyin mansikkalajike on polka, jonka sadon huippukohta on sijoittunut perinteisesti heinäkuun 10.päivän tienoolle. Näin on myös tänä vuonna.