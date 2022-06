Perussuomalaisissa kiistaa sinimusta-paidassa esiintyneestä – puoluehallituksen torjuma ääniharava Kattelus-Kilpeläinen tähtää yhä eduskuntavaaleihin

Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset on nimennyt kuusi eduskuntavaaliehdokasta. Mukana ovat istuvat kansanedustajat Juha Mäenpää ja Jukka Mäkynen . Lisäksi ehdolle lähtivät Anne Rintamäki Vaasasta, Marcus Toppari Lapualta, Rami Aalto Karijoelta ja Jouni Vallin Kurikasta.

Keski-Pohjanmaalla myös istuva kansanedustaja Mauri Peltokangas on ilmaissut jatkohalunsa sosiaalisessa mediassa. Keski-Pohjanmaan piiri nimeää ehdokkaita vasta 3. heinäkuuta.

– Se ei ole mikään salaisuus, että ennen aluevaaleja käytiin samanlaista painia, mutta sitten hänet nimettiin ehdokkaaksi. Hän on kiistelty henkilö, mutta kerää paljon ääniä, toteaa Rantala.

Kattelus-Kilpeläinen oli poseerannut sinimustassa paidassa ja kirves kädessä sosiaalisessa mediassa ja joutui siitä tutkintaan. Kattelus-Kilpeläisellä on myös sinimusta-verkkokauppa, jossa myydään lapuanliikkeeseen liittyviä tuotteita.

Nimiä kerätään Kattelus-Kilpeläisen puolesta

Piia Kattelus-Kilpeläinen kertoo, että ei ole saanut puoluetoimistolta perusteluita, miksi hänen ehdokkuuttaan ei ole hyväksytty. Siitä huolimatta hän uskoo, että ehdokkuus on vielä mahdollinen.

– Minulla ja tukijoukollani on tavoite, että olen ehdolla kevään eduskuntavaaleissa, sanoo Kattelus-Kilpeläinen.

– Tällä hetkellä odotellaan perusteluita, ja tukijat ovat laittaneet vetoomuksen ja keräävät nimiä. Ympäri Suomea on otettu yhteyttä ja nyt vaan pää pystyssä mennään eteenpäin.

Puolue olemme me eli kenttäväki

Kattelus-Kilpeläinen kertoo, että sekä Seinäjoen Perussuomalaiset että Etelä-Pohjanmaan piiri on esittänyt yksimielisesti häntä ehdolle.

– Se mikä on tullut useammastakin suusta ja olen myös itse sitä mieltä on, että puolue olemme me eli kenttäväki, toteaa Kattelus-Kilpeläinen.