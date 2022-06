Heikki Turunen menetti tärinätaudin takia työkykynsä ja tappelee nyt oikeuksistaan – monet ammattitaudit jäävät diagnosoimatta

Heikki Turusen ,57, etusormet vapisevat. Nivelet ovat taipuneet sormista. Käsien hermoradat ovat vaurioituneet. Kun on alle 20 astetta lämmintä, kädet ovat ranteisiin asti kylmät. Kädet myös puutuvat herkästi.

– Minulla on pitkä työura takana. Vaiva kehittyi pikku hiljaa salakavalasti. Kun se huomattiin, oli jo liian myöhäistä.

– Tiedän kohtalotovereita, joilla ei ole ollut edes ollut ammattiliiton tukea niin kuin itse olen saanut apua Rakennusliitosta. He eivät ole saaneet minkäänlaista oikeutta, sanoo lääkärinlausuntoja kuvassa lukeva Heikki Turunen.

Ongelman laajuutta ei tiedetä, koska on ylipäänsä mahdotonta tietää paljonko tapauksia jää tunnistamatta.

Viimeisin Työterveyslaitoksen Työperäisten sairauksien rekisterin ammattitautijulkaisu (siirryt toiseen palveluun) on aineistovuodelta 2018. Siinä kerrotaan, että yleisimmät vahvistetut ammattitaudit olivat asbestiplakkitauti, meluvamma, allerginen kosketusihottuma ja ärsytyskosketusihottuma. Työikäisten yleisin vahvistettu ammattitauti oli meluvamma. Tärinätauti oli työikäisten seitsemänneksi yleisin ammattitauti 34 tapauksella.

Tärinätauti yksi alidiagnosoiduista ammattitaudeista

Työterveyslaitoksen ylilääkäri Kirsi Koskela kertoo sähköpostitse, että useiden eri ammattitautien osalta on kuitenkin todennäköistä alidiagnostiikkaa eli ammattitauti jää kokonaan diagnosoimatta tai ammattitautidiagnoosi viivästyy.

– Tärinätaudin osalta on todennäköisesti merkittävää alidiagnostiikkaa. Arvio perustuu toisaalta tutkimushanketuloksiin, mutta myös siihen, että tyypillisesti ammattitautitutkimuksiin ohjatuilla henkilöillä on ollut tärinätautiin viittaavia oireita useiden vuosien ajan, Koskela kertoo.

Syynä tähän on se, että vaikka Suomessa on Furun mukaan asiat ammattitautien suhteen lähes parhaiten maailmassa, terveystarkastuksissa keskitytään kansantautien ehkäisyyn ja elämäntapoihin ammattitautien seulonnan sijaan.

– Ajattelen sen niin, että jokainen sairastuminen työstä on turha. Kenenkään ei pitäisi sairastua työstään.

Oireita tuli jo 90-luvun alussa

– Rakennustyömiehet ja purkutyöntekijät ovat vaaravyöhykkeessä, koska he käyttävät piikkauskoneita paljon.

– Hän rupesi siitä puhumaan, että sinulle on aiheutunut selvästi vaurio, mutta en itse kiinnittänyt niihin huomiota. Halusin tehdä työtä, ja jatkaa sitä, kun siitä työstä tykkäsin kuin sika limpusta. Se työ oli niin rakas ja tärkeä.

Vuosien taistelu oikeudessa

Tärinätaudin lisäksi Turusella on diagnosoitu lukuisia muitakin sairauksia. On vakava masennus, diabetes, nivelvaivoja, keliakia, munuaisten vajaatoiminta sekä verenpainetauti. Hänellä on myös spasmodisen dysfonia. Siinä äänihuulten kiristyminen ja krampit saavat äänen pätkimään. Sen takia hän ei voi käydä esimerkiksi kahvilassa normaalia keskustelua. Se johtuu Turusen mukaan siitä, että hänen työpaikallaan äänenvoimakkuus oli jopa 126 desibeliä.