Kenian maakunnat maksavat hoitajien opinnot Tampereella – eikä maksajia haittaa, vaikka hoitajat jäisivät töihin Suomeen

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa opiskelee tällä hetkellä lähihoitajaksi 50 kenialaista. Poikkeavaa on, että heidän opintojaan ei rahoita Suomen valtio vaan kenialaiset maakunnat.

Kyseessä on tilauskoulutus.

Toinen erikoisuus on se, että maksajasta huolimatta toiveena on, että osa kenialaisista jäisi valmistuttuaan Suomeen paikkaamaan hoitajavajetta.

– Se, että osa jää tänne, tarkoittaa kuitenkin sitä, että he lähettävät sitten rahaa sukulaisilleen Keniaan. Eli yhteiskunnallisesti hyöty on suuri ja pienelläkin rahapotilla on iso merkitys.