Alaikäiset yrittivät ostaa alkoholitonta olutta, kauppa vetosi vanhempiin somessa – päihdelääkäri: On ymmärrettävää, että nuoria kiinnostaa

Laki kieltää myymästä alaikäisille juomia, joissa on alkoholia yli 1,2 prosenttia. Valtaosa marketeista noudattaa Suomessa kuitenkin myös Päivittäistavarakaupan yhdistyksen (PTY) suositusta, jonka mukaan alaikäisille ei myytäisi edes juomia, joissa on vähänkään alkoholia.

Onko porttiteoriassa perää?

Hän on työssään kuitenkin nähnyt, että päihteiden käytön alkuvaiheessa esimerkiksi tupakointi on hyvin tavallista.

Ördäys on out

Levola muistuttaa, että ihmiset eroavat jo geneettiseskikin toisistaan ja osalla alttius jäädä koukkuun on suurempi, mikä on hyvä tiedostaa.

– Jos esimerkiksi suvussa on alkoholiriippuvuutta ja mittavasti ongelmia, on hyvin mahdollista, että on keskivertoa korkeampi riski siihen, että voi tulla ongelmia päihteiden käytön jatkuessa. Hereillä olo sen kanssa on hyvä pitää.