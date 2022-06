5-vuotiaan lapsen pahoinpitely päättyi vasta poliisin murtauduttua asuntoon Porvoossa – poliisi epäilee äitiä tapon yrityksestä

Porvoossa poliisi on joutunut murtautumaan asuntoon saadakseen lapsen pahoinpitelyn päättymään.

– [He olivat] nähneet asunnon ikkunasta, kun lasta pahoinpideltiin. Tilanne saatiin päättymään vasta, kun paikalle saapunut poliisin partio pääsi sisälle asuntoon ikkuna rikkomalla ja samalla lapsen haltuunsa, kertoo rikoskomisario Heidi Niemi tiedotteessa.

Niemi ei tässä vaiheessa esitutkintaa kommentoi, millaisesta pahoinpitelystä on kyse.

– Mielestäni kyseessä on hyvin poikkeuksellinen tapahtuma, että on ollut verestilanne, jossa lasta on pahoinpidelty ja ulkopuoliset todistajat ovat seuranneet pahoinpitelyä ja nähneet tilanteen ikkunan ulkopuolelta, Niemi kertoo Ylelle.