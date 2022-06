Oulussa varaudutaan paikallisbussivuorojen perumiseen lähiaikoina OTP:n vaikean tilanteen vuoksi – kaupunki aikoo hakea korvauksia yhtiöltä

Konkurssiin haetun yhtiön polttoaineen saanti on nimittäin tiukilla .

Neuvotteluja kolmen muun kaupungin yhteistyökumppanin kanssa on käyty tällä viikolla, ja osa näistä liikennöitsijöistä voi tarvittaessa nopealla varoitusajalla hankkia korvaavaa liikennettä, sanoo Oulun kaupungin joukkoliikennepäällikkö Helena Väliaho .

Juhannusta kohti joukkoliikenne on muutoinkin hiljenemässä. Jos konkurssipesän hoitajan ilmoitus toiminnan loppumisesta tulisi viikonloppuna, pohdittavaksi jäisi, voidaanko kaikki sunnuntaivuorot ajaa.

Kaupunki hakee OTP:n konkurssipesältä korvauksia lopettamisaikataulun muututtua

– Jos ajatellaan, että yrityksen toiminta on konkurssissa, niin ei tämä sinänsä yllättänyt. Toki heille on viimeisin liikennöintilasku maksettu muutama viikko sitten, joten sinänsä yllättävää, jos kassa on tyhjä jo tässä vaiheessa.